Fahne angezündet, Helferin mit Bier übergossen: Die Linke spricht von "Neonaziangriff" auf Parteistand in Gorbitz

Dresden - Eskalation am Donnerstagabend in Gorbitz: Eine Gruppe von bis zu zehn Männern hat einen Partei-Stand am Amalie-Dietrich-Platz attackiert!

Am Amalie-Dietrich-Platz in Dresden-Gorbitz kam es am Donnerstag zu einem Angriff auf einen Stand der Partei Die Linke. (Archivfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden bestätigte auf Anfrage von TAG24, dass es sich dabei um einen Stand der Partei Die Linke handelte.

Laut Polizei beschimpfte die Gruppe zunächst die anwesenden Mitarbeiter. Anschließend entwendeten die Männer eine Partei-Fahne, steckten sie in Brand und brachten die beschädigte Flagge zurück. Danach flüchteten sie.

Alarmierte Beamte konnten kurze Zeit später einen 44-jährigen Deutschen als Tatverdächtigen ausfindig machen. Gegen ihn und weitere Beteiligte wird nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt.

Die Partei selbst schildert den Vorfall noch drastischer: Nach Angaben der Linken ereignete sich der Angriff während ihrer regelmäßig stattfindenden "Küche für Alle", bei der kostenlos Essen an die Nachbarschaft ausgegeben wird.