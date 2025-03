Firma verkauft Solaranlagen und haut Investoren übers Ohr: 63-Jähriger festgenommen

Dresden/Radebeul - Die Staatsanwaltschaft Dresden und das Landeskriminalamt Sachsen ermitteln derzeit gegen eine 60-Jährige und einen 63-Jährigen wegen des Verdachts des schweren Betrugs in mindestens neun Fällen.

Die in Dresden ansässige Firma bot Photovoltaikanlagen an und soll Investoren betrogen haben. (Symbolbild). © Marijan Murat/dpa

Bei der 60-jährigen Beschuldigten handelt es sich um die Chefin eines in Dresden ansässigen Unternehmens, das Photovoltaikanlagen vertreibt. Der andere Tatverdächtige ist der Prokurist der Firma.

Seit 2020 sollen die beiden schlüsselfertige Photovoltaikanlagen (PVA) zu einem Festpreis an potenzielle Investoren in ganz Deutschland angeboten haben. Dazu boten sie die Dachsanierung, den Bau der Anlage, den Trassenbau zur Einspeisung ins Netz und die Anmeldung der EVU-Unternehmen an.

Die Geschädigten hätten bereits vor der Fertigstellung der jeweiligen Abschnitte erhebliche Anzahlungen des Auftragspreises leisten müssen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Die Beschuldigten sollen jedoch die vertraglich vereinbarten Leistungen nur teilweise oder gar nicht erbracht haben. Bei allen Bauprojekten fehlte es an dem geschuldeten Netzanschluss.

Derzeit werden die entstandenen finanziellen Schäden auf mindestens vier Millionen Euro geschätzt.