Frau (68) beleidigt und attackiert Marokkanerinnen in Linie 62: Staatsschutz ermittelt!

Die 68-Jährige hatte am Montagnachmittag zwei Marokkanerinnen in einem Bus der Linie 62 attackiert. (Archivbild) © Steffen Füssel

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll die Deutsche am gestrigen Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr in einem Bus der Linie 62 zwei Marokkanerinnen (27 und 61) zunächst rassistisch beleidigt haben.

Kurz darauf soll sie die 61-Jährige zur Seite gestoßen und die hochschwangere 27-Jährige geschlagen haben. Die beiden Marokkanerinnen erlitten dabei leichte Verletzungen.

Alarmierte Polizisten konnten die 68-Jährige an der Haltestelle Budapester Straße in der Dresdner Südvorstadt stellen.

Die Tatverdächtige hatte vermutlich Alkohol getrunken.