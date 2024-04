Schläger, Drogen und geklaute E-Scooter: 42 Kontrollen in Löbtau und Gorbitz!

Dresden - 21 Polizisten kontrollierten 42 Personen: Ein Aufgebot der Polizei durchstreifte am gestrigen Donnerstag, vom Nachmittag an bis in die Nacht hinein, die Dresdner Stadtteile Löbtau und Gorbitz. Besonders im Bereich der Tharandter Straße erwischten die Beamten Menschen bei kriminellen Machenschaften.