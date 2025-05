Frau am Großen Garten von Männern sexuell belästigt - Polizei sucht Zeugen

Dresden - Eine junge Frau war am frühen Mittwochabend am Großen Garten unterwegs, als zwei Unbekannte sie plötzlich sexuell belästigten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen !

Alles in Kürze

In der kommenden Zeit werden Beamte vermehrt am Tatort und in dessen Umgebung Streife fahren.

Die Polizei erhofft sich zudem Hinweise aus der Bevölkerung. Wer also die Tat beobachtet hat oder Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 bei der Polizeidirektion Dresden zu melden.