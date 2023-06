Frau beleidigt und bedroht junge Ägypterinnen gleich zweimal in Straßenbahn

Dresden - Zwei Ägypterinnen (16 und 22) sind in Dresden von einer unbekannten Frau gleich zweimal bedroht und beleidigt worden.

Eine Unbekannte hat in einer Dresdner Straßenbahn zwei Ägypterinnen (16, 22) bedroht und beleidigt. (Archivbild) © Thomas Türpe

Am Sonntag gegen 14.30 Uhr fuhren die Frauen in einer Straßenbahn der Linie 6 in Richtung Gorbitz.

Die Unbekannte bedrohte die beiden in der Bahn und verfolgte sie bis zu ihrer Wohnanschrift. Es gelang den beiden Ägypterinnen, in das Wohnhaus zu fliehen.

Am gestrigen Dienstag gegen 19.30 Uhr trafen die 16- und 22-Jährige in einer Straßenbahn der Linie 7 erneut auf die Täterin. Diese erkannte die beiden Frauen wieder und beleidigte sie fremdenfeindlich.

Daraufhin erstatteten die Geschädigten Anzeige bei der Polizei.