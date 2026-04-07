Fünf Haftbefehle vollstreckt! Bundespolizei schlägt über Osterwochenende zu
Dresden - Erfolgreiche Einsätze für die Bundespolizei in Dresden! Über Ostern nahmen Beamte gleich fünf Männer fest, die per Haftbefehl gesucht wurden.
An Gründonnerstag kontrollierten Bundespolizisten in den frühen Morgenstunden einen 37-Jährigen aus Moldau. Er war in einem Reisezug von Prag nach Berlin unterwegs und konnte sich nicht ausweisen.
Wie sich herausstellte, wurde der Mann wegen einer offenen Geldstrafe von 285 Euro wegen Beleidigung gesucht. Laut Polizei konnte er die Summe nicht begleichen, daher sitzt er nun 19 Tage in der JVA Dresden ab.
An Karfreitag fassten die Beamten gleich zwei gesuchte Männer. Wegen Erschleichens von Leistungen nahmen sie einen 32-Jährigen fest. Er war in einem Supermarkt am Hauptbahnhof mit dem Sicherheitsdienst in Streit geraten.
Die alarmierten Beamten erkannten, dass der Unruhestifter von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gesucht wurde, gegen ihn stand eine Strafe von 600 Euro aus. Da auch er nicht zahlen konnte, ging es für ihn ebenfalls in die JVA Dresden.
Beamte nehmen an den Feiertagen noch drei weitere Männer fest
Auf der Zugstrecke Prag - Berlin waren Bundespolizisten am vergangenen Freitag erneut erfolgreich. Sie fassten einen 47-Jährigen, gegen den ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden wegen Erschleichens von Leistungen vorlag.
Da er einen Teil der Summe vor Ort begleichen konnte, klickten dieses Mal nicht die Handschellen. Dafür jedoch erneut am Ostersamstag: Am Hauptbahnhof wurde ein 49-Jähriger kontrolliert, gegen den ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahls vorlag.
Die geforderte Geldstrafe von 450 Euro konnte er nicht begleichen, daher sitzt er nun eine 15-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in der Dresdner JVA ab.
Zu guter Letzt erwischten sie am Abend des Ostermontags einen 50-jährigen Mann am Bahnhof Neustadt. Auch er wurde wegen Erschleichens von Leistungen gesucht. Da der betrunkene Mann die Summe von 2450 Euro nicht zahlen konnte, sitzt er nun für 35 Tage ein.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa