Fünf Haftbefehle vollstreckt! Bundespolizei schlägt über Osterwochenende zu

Dresden - Erfolgreiche Einsätze für die Bundespolizei in Dresden ! Über Ostern nahmen Beamte gleich fünf Männer fest, die per Haftbefehl gesucht wurden.

Über das Osterwochenende nahmen Beamte der Bundespolizei fünf gesuchte Männer fest. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

An Gründonnerstag kontrollierten Bundespolizisten in den frühen Morgenstunden einen 37-Jährigen aus Moldau. Er war in einem Reisezug von Prag nach Berlin unterwegs und konnte sich nicht ausweisen.

Wie sich herausstellte, wurde der Mann wegen einer offenen Geldstrafe von 285 Euro wegen Beleidigung gesucht. Laut Polizei konnte er die Summe nicht begleichen, daher sitzt er nun 19 Tage in der JVA Dresden ab.

An Karfreitag fassten die Beamten gleich zwei gesuchte Männer. Wegen Erschleichens von Leistungen nahmen sie einen 32-Jährigen fest. Er war in einem Supermarkt am Hauptbahnhof mit dem Sicherheitsdienst in Streit geraten.

Die alarmierten Beamten erkannten, dass der Unruhestifter von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gesucht wurde, gegen ihn stand eine Strafe von 600 Euro aus. Da auch er nicht zahlen konnte, ging es für ihn ebenfalls in die JVA Dresden.