Für "Videodrehs" gesucht: Mann spricht Mädchen in Coswig an und folgt ihnen kurz danach

Wieder wurden Kinder von einem Unbekannten bei Dresden angesprochen. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren die beiden Schülerinnen am Donnerstagvormittag gegen 11.35 Uhr zur Sporthalle am Spitzgrund unterwegs, als sie aus einem schwarzen Kombi von einem Mann angesprochen wurden.

Der Unbekannte gab vor, Mädchen für Videodrehs zu suchen. Die beiden flüchteten auf der Straße Ahornweg.

Das Auto folgte ihnen kurz, wendete dann aber und fuhr in Richtung Berliner Straße davon.

Eltern eines Mädchens (13) meldeten sich später bei der Polizei.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

zwischen 40 und 50 Jahre alt

kräftig gebaut

dunkle, glatte Haare

tiefe Stimme

In letzter Zeit häufen sich solche Fälle. Erst am Montag, dem 22. April, sprach ein Unbekannter eine Siebenjährige in Radebeul an und bot ihr Süßigkeiten an.

Die Polizei verstärkt aufgrund dessen die Streifentätigkeit im Bereich um die Schulen, hieß es in der Pressemitteilung.