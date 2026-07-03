Gefahr am Otto-Dix-Center in Reick? Betrunkener sorgt für Polizeieinsatz

Dresden - Gefahr am Otto-Dix-Center im Dresdner Stadtteil Reick ? Ein augenscheinlich alkoholisierter 57-Jähriger erregte dort Aufmerksamkeit, die Polizei wurde gerufen.

Dem 57-Jährigen wurden Handschellen angelegt, anschließend wurde er von Polizisten untersucht. © xcitepress/Lucas Friedenhain

Gegen 15 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Reicker Straße aus. Die Polizei teilte auf TAG24-Anfrage mit, dass Passanten den Notruf wählten, weil ein Mann mit einem waffenähnlichen Gegenstand gesichtet worden sei.

Jener Herr wurde vor Ort angetroffen und einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass er eine Softairwaffe sowie ein Messer bei sich hatte. Beides sei sichergestellt worden.

Zum weiterem Vorgehen und was den Herrn dazu bewegt hatte, in der Aufmachung am Otto-Dix-Center aufzukreuzen, konnte die Polizei keine Auskunft geben.

Bilder vom Einsatzort zeigen den Mann mit kurzem Karohemd in Handschellen.