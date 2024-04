Gefesselt und geschlagen: Mädchen-Gang soll 13-Jährige gequält haben

Meißen - Gefesselt und stundenlang gequält! Vier Mädchen im Alter von 12 bis 17 Jahren sollen am Samstagmorgen (20. April) im Meißner Käthe-Kollwitz-Park ein anderes Mädchen (13) angesprochen, festgehalten und in ein Abbruchhaus gezerrt haben.

In Meißen soll eine Mädchen-Gang eine 13-Jährige gequält haben. © Sebastian Kahnert/dpa

Dies teilte die Polizeidirektion Dresden am heutigen Montag mit. In dem heruntergekommenen Gebäude an der Straße am Steinberg sollen die Vier ihr Opfer für mehrere Stunden festgehalten haben. Die Behörden geben den Zeitraum der Tat von 9 bis 14 Uhr an.

Dabei hätten die Mädchen immer und immer wieder auf die 13-Jährige eingeschlagen, unter anderem mit einem Stock. Später hätte das Quartett von ihrem Opfer abgelassen, sodass es flüchten konnte.

Die 13-Jährige musste medizinisch versorgt werden. Polizeibeamte konnten die vier Tatverdächtigen wenig später stellen. Ihr Motiv ist noch unklar.