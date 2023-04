24.04.2023 08:11 1.144 Geldautomat in Wilsdruff gesprengt: Täter auf der Flucht

Lauter Knall am frühen Montagmorgen! In einer Sparkassen-Filiale an der Freiberger Straße in Wilsdruff bei Dresden wurde ein Geldautomat in die Luft gejagt.

Von Florian Mentele

Dresden - Lauter Knall am frühen Montagmorgen! In der Kleinstadt Wilsdruff bei Dresden wurde ein Geldautomat in die Luft gejagt. Bei der Explosion wurden Teile der Einrichtung auf den Vorplatz der Sparkasse geschleudert. © xcitepress/timbuettner Gegen 4.20 Uhr zündeten Unbekannte einen Sprengsatz in der Sparkassen-Filiale an der Freiberger Straße, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte. Ob die Täter mithilfe der Explosion tatsächlich an Geld gelangt sind und Beute gemacht haben, wird zurzeit noch ermittelt. Sie konnten anschließend fliehen, die Fahndung läuft. Die Räumlichkeiten der Sparkasse wurden bei der Aktion schwer beschädigt, glücklicherweise gab es aber keine Verletzten. Die Beamten sicherten am Montagmorgen Spuren in der zerstörten Filiale. © Roland Halkasch Allerdings musste die Freiberger Straße im Zuge der von der Polizei eingeleiteten Ermittlungen zunächst gesperrt werden.

Titelfoto: xcitepress/timbuettner, Roland Halkasch