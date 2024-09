Gewalt am Bahnhof Neustadt: Mann attackiert Bahnmitarbeiter und verletzt Polizisten

Dresden - Am Bahnhof Neustadt ist es zwischen einem Mitarbeiter der DB Sicherheit und einem Mann zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Bei der Durchsuchung fanden Beamte ein Pfefferspray. "Der Pole verhielt sich äußerst aggressiv und stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln", hieß es in der Mitteilung am Dienstag.

Zudem schubste und schlug er in Richtung des Sicherheitsdienstes. Alarmierte Bundespolizisten konnten den Mann zu Boden bringen und mussten ihn fesseln.

Wie die Bundespolizei mitteilte, zeigte der 36-Jährige am Montagabend gegen 18.30 Uhr dem Bahnmitarbeiter den Mittelfinger und beleidigte diesen.

Nachdem ein Notarzt eingetroffen war und den Polen begutachtet hatte, wurde dieser in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Während der Fahrt spuckte er die mitfahrenden Polizisten an und biss bei der Ankunft einem Beamten in den Finger.

Der Polizist wurde bei der Attacke oberflächlich an der Haut verletzt.

Der 36-Jährige muss sich nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.