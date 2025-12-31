Massenkeilerei in der Neustadt: Junge Männer gehen aufeinander los

Dresden - Gewaltausbrüche in der Dresdner Neustadt! Am späten Montagabend mussten sich Einsatzkräfte um eine Massenkeilerei kümmern.

Mehrere Männer sind am Montagabend in der Dresdner Neustadt aufeinander losgegangen. Es gab Verletzte. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Zwischen 21.30 Uhr und 21.45 Uhr hatten sich mehrere Taten zwischen der Hoyerswerdaer Straße und der Tieckstraße über die Bautzner Straße bis hin zum Albertplatz ereignet, teilte die Polizei mit.

So sei eine siebenköpfige Gruppe somalischer Staatsbürger (16, 17, 19, 20, 21, 23, 24) von mehreren jungen Männern attackiert und dabei leicht verletzt worden.

Alarmierte Beamte hätten neben den Opfern fünf Syrer (15, 16, 16, 17, 19) sowie einen Libanesen (17) vor Ort stellen können. Sie seien offenbar an den Angriffen beteiligt gewesen.

"Die Soko Iuventus hat die Ermittlungen zu den Auseinandersetzungen und deren Hintergründen aufgenommen und sucht Zeugen", heißt es.