Attacken in Hauptbahnhof und Zug: Bundespolizei zieht Bilanz

Dresden - Am Sonntagabend sowie in den frühen Morgenstunden des heutigen Montags musste die Bundespolizei gleich dreimal einschreiten. Zwei Gewalttaten fanden dabei wieder einmal an einem der Kriminalitäts-Hotspots Dresdens statt - dem Hauptbahnhof .

Der Dresdner Hauptbahnhof ist immer wieder Schauplatz von Gewalt. Gerade in den Abendstunden nimmt auch die Polizeipräsenz zu. © Steffen Füssel

Die erste Auseinandersetzung ereignete sich in einem Einkaufsmarkt im Bahnhofsgebäude. Die Beamten stellten dabei gegen 17 Uhr einen 41-jährigen Deutschen, der einen 60-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte. Laut Zeugenaussagen soll der Ältere zuvor die Freundin des Schlägers getreten haben.

Gegen 22 Uhr kam es erneut zu einem Konflikt, dieses Mal in der Kuppelhalle des Hauptbahnhofes. Ein 35-jähriger Deutscher ist mit Mitarbeitern der DB Sicherheit in Streit geraten. Dabei wurde der Mann handgreiflich und versuchte, das Pfefferspray eines Sicherheitsmitarbeiters zu greifen.

Einer der Sicherheitsleute gab an, verletzt worden zu sein. Der Angreifer stellte wiederum selbst einen Strafantrag wegen Körperverletzung gegen das DB-Personal.

Gegen den 35-Jährigen wird nun wegen Beleidigung, Widerstand und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann vor der Tat getrunken hatte.