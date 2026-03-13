Rassistischer Angriff in Dresden-Gruna: Radfahrer schlägt zu und flieht

Dresden - In Dresden-Gruna eskalierte am Mittwochnachmittag ein Streit zwischen einem Radfahrer und zwei russischen Staatsbürgern. Nun sucht die Polizei Dresden nach Zeugen.

Die Polizei bittet nun öffentlich um Hinweise zu dem Radfahrer. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei Dresden mitteilte, war der unbekannte Mann gegen 14.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg unterwegs, als er auf eine 61-jährige Frau und einen 40-jährigen Mann traf.

An der Haltestelle "Gasanstaltstraße" wurde er von den beiden russischen Staatsbürgern angehalten und auf die Enge des Weges hingewiesen.

Daraufhin soll der Radfahrer ausgerastet sein, die Frau geschlagen und beide mit rassistischen Worten beleidigt haben. Anschließend fuhr er davon.

Deshalb bittet die Polizei nun öffentlich um Hinweise zu dem Radfahrer.