Polizei erwischt Gesuchten am Hauptbahnhof: Ein Blick auf sein Handy sorgt für neuen Ärger

Am Dresdner Hauptbahnhof stellt die Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten 28-Jährigen.

Von Calvin Schröder

Dresden - Nächtlicher Fahndungserfolg für die Bundespolizei am Dresdner Hauptbahnhof! In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ging den Beamten ein gesuchter Straftäter ins Netz - bei der Kontrolle kam noch mehr ans Licht.

Beamte der Bundespolizei kontrollierten den 28-Jährigen an der internationalen Bushaltestelle am Dresdner Hauptbahnhof. (Archivbild)
Beamte der Bundespolizei kontrollierten den 28-Jährigen an der internationalen Bushaltestelle am Dresdner Hauptbahnhof. (Archivbild)  © Eric Münch

Gegen 0.30 Uhr überprüfte eine Streife der Bundespolizei an der internationalen Bushaltestelle am Hauptbahnhof Dresden einen 28-jährigen rumänischen Staatsangehörigen.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus: Gegen den Mann lag ein aktueller Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden vor. Der 28-Jährige war zuvor wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe verurteilt worden – bezahlt hatte er sie allerdings nie.

Die Folge: Dem Mann drohten 24 Tage Ersatzfreiheitsstrafe. Um nicht hinter Gittern zu landen, musste er die offene Summe von 1000 Euro begleichen.

Während der weiteren Maßnahmen kontrollierten die Beamten auch das Smartphone des Mannes genauer. Dabei stellte sich heraus: Das mitgeführte iPhone war als gestohlen gemeldet.

Der 28-Jährige erklärte, er habe das Gerät in einem An- und Verkauf für gebrauchte Elektronik gekauft und nichts von der Herkunft gewusst. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei eingeleitet.

Titelfoto: Eric Münch

