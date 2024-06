"Gleicht einer Entführung!" Maja T. trotz Eilantrag ausgeliefert - Spontandemo in Dresden

Dresden - Auslieferung bei Nacht und Nebel? Am Freitagmorgen ließ die Generalstaatsanwaltschaft Berlin Maja T. (23) nach Ungarn ausliefern. Dagegen stellten die Verteidiger einen Eilantrag an das Bundesverfassungsgericht, der das untersagte. Doch da war Maja T. schon in Budapest.

Monatelang wurde nach Maja T. international gefahndet, schließlich kam es zur Verhaftung in einem Berliner Hotel und Maja T. kam in die Dresdner Justizvollzugsanstalt. Ungarn stellte einen Antrag auf Auslieferung.

Die Vorwürfe wiegen schwer: Maja T. soll laut ungarischen Behörden seit dem Jahr 2017 Teil einer linksextremen kriminellen Vereinigung sein. In dieser Funktion habe die Person zusammen mit anderen augenscheinlichen Teilnehmern eine Neonazi-Gedenk-Wanderung in Budapest zwischen dem 9. und 11. Februar 2023 mit Schlagstöcken angegriffen und schwer verletzt.

"Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin wird angewiesen, durch geeignete Maßnahmen eine Übergabe des Antragstellers an die ungarischen Behörden zu verhindern und seine Rückführung in die Bundesrepublik Deutschland zu erwirken."

Maja T. identifiziert sich als nonbinär, also weder männlich noch weiblich, und befürchtet queerfeindliche Diskriminierung und Angriffe in Ungarn sowie dass es dort zu keinem fairen Verfahren kommt.

Aus diesem Grund sammelten sich neben Wolfram Jarosch auch Unterstützer von Maja T. ab dem Morgen vor der Dresdner Justizvollzugsanstalt, protestierten gegen die Auslieferung. "Wir versuchen jetzt so schnell wie möglich in Ungarn einen Anwalt zu organisieren", so der Vater. "Ich will dann auch selbst dorthin."