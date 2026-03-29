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Hausparty in der Neustadt eskaliert: Möbel und BMW beschädigt, mehrere Verletzte
Dresden - Am frühen Samstagmorgen eskalierte in der Dresdner Neustadt eine Hausparty. Mehrere Personen wurden dabei verletzt.
Gegen 6.40 kam es in und vor der Wohnung an der Tannenstraße, wo etwa 20 Personen feierten, zu einer Auseinandersetzung, als weitere Personen dazukamen.
Bei dem Streit wurden drei Menschen verletzt. Wohnungsinventar sowie ein BMW, der vor der Wohnung stand, wurden beschädigt.
Die Polizei stellte vier Tatverdächtige im Alter von 16 und 18 Jahren - darunter drei deutsche Frauen und ein libanesischer Mann.
Später kam heraus, dass es einen weiteren Tatverdächtigen, ein 18-jähriger Syrer, gibt.
Gegen die möglichen Täter wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa