Hausparty in der Neustadt eskaliert: Möbel und BMW beschädigt, mehrere Verletzte

Dresden - Am frühen Samstagmorgen eskalierte in der Dresdner Neustadt eine Hausparty. Mehrere Personen wurden dabei verletzt.

In der Dresdner Neustadt kam es am Samstagmorgen zu einer Auseinandersetzung. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Gegen 6.40 kam es in und vor der Wohnung an der Tannenstraße, wo etwa 20 Personen feierten, zu einer Auseinandersetzung, als weitere Personen dazukamen.

Bei dem Streit wurden drei Menschen verletzt. Wohnungsinventar sowie ein BMW, der vor der Wohnung stand, wurden beschädigt.

Die Polizei stellte vier Tatverdächtige im Alter von 16 und 18 Jahren - darunter drei deutsche Frauen und ein libanesischer Mann.