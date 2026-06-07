Hitlergruß, rechte Parolen und Rassismus: Staatsschutz ermittelt
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Dresden - Ein Deutscher hat an einer Haltestelle im Dresdner Stadtteil Gorbitz Passanten rassistisch beleidigt hat.
Laut Polizei Dresden skandierte der 56 Jahre alte Mann am Freitagnachmittag gegen 14.40 Uhr rechte Parolen an der Straßenbahnhaltestelle Julius-Vahlteich-Straße.
Zweimal zeigte der 56-Jährige außerdem den Hitlergruß und beschimpfte andere Fahrgäste ausländerfeindlich.
Der Tatverdächtige wurde noch an Ort und Stelle von Einsatzkräften gestellt und hat nun Ermittlungen vom Staatsschutz der Kripo am Hals.
Die geschädigten Personen trafen die Polizisten jedoch nicht mehr an Ort und Stelle an.
Titelfoto: Thomas Türpe