Hitlergruß, rechte Parolen und Rassismus: Staatsschutz ermittelt

Dresden - Ein Deutscher hat an einer Haltestelle im Dresdner Stadtteil Gorbitz Passanten rassistisch beleidigt hat.

Am Freitagnachmittag wurden Passanten von einem 56-jährigen Deutschen an der Julius-Vahlteich-Straße beschimpft. (Archivbild) © Thomas Türpe

Laut Polizei Dresden skandierte der 56 Jahre alte Mann am Freitagnachmittag gegen 14.40 Uhr rechte Parolen an der Straßenbahnhaltestelle Julius-Vahlteich-Straße.

Zweimal zeigte der 56-Jährige außerdem den Hitlergruß und beschimpfte andere Fahrgäste ausländerfeindlich.