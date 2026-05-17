Ins Koma geprügelt oder tragischer Unfall? Polizei sucht Zeugen nach Fund von 53-Jährigem in der Friedrichstadt

Dresden - Bei diesem mysteriösen Fall braucht die Polizei Eure Hilfe. Passanten fanden in der Männertagsnacht von Donnerstag auf Freitag einen schwer verletzten Mann in der Friedrichstadt in Dresden .

Passanten fanden den Mann im Bereich der Haltestelle "Krankenhaus Friedrichstadt". (Archivfoto) © Holm Helis

Zuvor hatte sich der Deutsche (53) in der Notaufnahme des Krankenhaus Friedrichstadt vorgestellt. Weshalb, das falle unter die Schweigepflicht, so ein Sprecher auf TAG24-Nachfrage.

Als ein Arzt ihm mitteilte, er müsse über Nacht bleiben, entließ sich der 53-Jährige kurzerhand selbst - nur um eine Viertelstunde später mit schwersten Verletzungen wieder eingeliefert zu werden.

Gegen 23.50 Uhr verließ er das Krankenhaus, kurz nach Mitternacht fand eine Rettungswagenbesatzung den Herren im Straßenbahn-Gleisbett vor der Haltestelle "Krankenhaus Friedrichstadt".

Nach TAG24-Infos wies der Bewusstlose schwerste Kopf- und Körperverletzungen auf. Die Sanitäter schleppten den 53-Jährigen umgehend zurück ins Krankenhaus. Dort liegt er nach aktuellem Kenntnisstand noch immer im Koma.