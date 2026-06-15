Jugendliche von 20 Personen in Dresdner Heide attackiert - Staatsschutz ermittelt

Dresden - Am Sonntagnachmittag sind in Dresden-Albertstadt zwei Jugendliche von einer Gruppe von etwa 20 Personen angegriffen worden! Die Täter gingen dabei mit Schlägen und Tritten vor. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Die Polizei konnte drei der rund 20 Angreifer festnehmen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden 15-Jährigen gegen 17.35 Uhr in der Nähe des Neuen Brückenwegs unterwegs, als sie Opfer des Angriffs wurden.

Nach der Auseinandersetzung in der Dresdner Heide forderten einige der Angreifer eines der Opfer dazu auf, sein T-Shirt auszuziehen. Danach wurden dem Jugendlichen zwei nicht weiter benannte Schriftzüge auf den Oberkörper gemalt.

Die beiden minderjährigen Opfer erlitten Verletzungen und mussten anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden.

Da die Polizei bereits alarmiert worden war, konnten drei Tatverdächtige wenig später festgenommen werden. Bei ihnen handelt es sich um deutsche Jugendliche (alle 16).