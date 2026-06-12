Plötzlich lauter Knall an Dresdner Haltestelle: Polizei stellt Verdächtigen unweit des Tatorts

Dresden - Bumm! In Dresden-Mickten ist in der Nacht zu Donnerstag ein DVB-Fahrkartenautomat gesprengt worden. Alarmierte Einsatzkräfte konnte einen Verdächtigen stellen.

Der DVB-Fahrkartenautomat der Haltestelle "An der Flutrinne" ist nach einer mutwilligen Zerstörung unbenutzbar. (Archivbild) © Christian Juppe

Es war kurz vor 4 Uhr, als das Gerät an der Haltestelle "An der Flutrinne" in die Luft flog. "Anwohner hatten einen lauten Knall gehört", erklärte Polizei-Sprecher Lukas Reumund (48) auf TAG24-Nachfrage.

Herbeieilende Beamte hätten in der Nähe einen Mann (39) ausfindig gemacht, dem eine Tatbeteiligung vorgeworfen werde.

Der Deutsche habe sich gegen die polizeilichen Maßnahmen gewehrt, so Reumund.

Gegen ihn werde nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion ermittelt.