Serientäter unterwegs? Wieder ein Automat in Dresden gesprengt

Dresden - Es knallt beinahe täglich in Dresden : Innerhalb weniger Tage ist nun ein weiterer Automat in Sachsens Hauptstadt gesprengt worden.

Dieser Automat ist jetzt nur noch Schrott. © Roland Halkasch

Ob Fahrkarten oder Zigaretten - Hauptsache es rummst. Diesmal erwischte es wieder einen Kippenautomaten.

Dieser wurde am Freitagmorgen gegen 4.55 Uhr aufgesprengt, wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte.



"In der vergangenen Nacht haben Unbekannte einen Zigarettenautomat(en) an der Straße Alttrachau gesprengt", so die Behörde.

Die Täter hätten eine Geldkassette sowie Tabakwaren aus dem Gerät gestohlen.

Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 5000 Euro, schätzt die Polizei.