Serientäter unterwegs? Wieder ein Automat in Dresden gesprengt

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Es knallt und knallt in Dresden: Innerhalb weniger Tage ist nun ein weiterer Automat in Sachsens Hauptstadt gesprengt worden.

Von Martin Gaitzsch, Holger Köhler-Kaeß

Dresden - Es knallt beinahe täglich in Dresden: Innerhalb weniger Tage ist nun ein weiterer Automat in Sachsens Hauptstadt gesprengt worden.

Dieser Automat ist jetzt nur noch Schrott.
Dieser Automat ist jetzt nur noch Schrott.  © Roland Halkasch

Ob Fahrkarten oder Zigaretten - Hauptsache es rummst. Diesmal erwischte es wieder einen Kippenautomaten.

Dieser wurde am Freitagmorgen gegen 4.55 Uhr aufgesprengt, wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte.

"In der vergangenen Nacht haben Unbekannte einen Zigarettenautomat(en) an der Straße Alttrachau gesprengt", so die Behörde.

Die Täter hätten eine Geldkassette sowie Tabakwaren aus dem Gerät gestohlen.

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Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 5000 Euro, schätzt die Polizei.

Zuvor wurde in der Nacht zu Sonntag ein Zigarettenautomat in Rähnitz aufgesprengt. Mit einem hochgejagten Ticketautomaten am Haltepunkt Weinböhla wurde der Zugverkehr aufgehalten.

Und obwohl nach der Sprengung eines DVB-Ticketautomaten ein Verdächtiger unweit des Tatorts in Mickten gestellt wurde, hat die Vandalismus-Serie noch kein Ende genommen.

Titelfoto: Roland Halkasch

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