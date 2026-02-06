1.520
Autobahn-Kontrolle endet mit Festnahme: Vier mutmaßliche Diebe geschnappt
Dresden - Vier mutmaßliche Diebe wurden am Donnerstagabend festgenommen.
Wie die Polizei Dresden berichtet, waren die polnischen Männer im Alter von 18 bis 29 Jahren mit einem Peugeot auf der A4 unterwegs, als Beamten auf sie aufmerksam wurden.
Bei einer Verkehrskontrolle an der Abfahrt Dresden-Flughafen durchsuchten die Polizisten das Fahrzeug und fanden diverse Parfums, alkoholische Getränke sowie Tabakwaren.
Da die Gruppe nicht plausibel erklären konnte, woher die Gegenstände stammten, nahm die Polizei sie vorläufig fest.
Gegen sie wird nun wegen des Verdachts auf Diebstahl ermittelt.
