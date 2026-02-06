Autobahn-Kontrolle endet mit Festnahme: Vier mutmaßliche Diebe geschnappt

Dresden - Vier mutmaßliche Diebe wurden am Donnerstagabend festgenommen.

Gegen die polnischen Männer wird nun wegen des Verdachts auf Diebstahl ermittelt. (Symbolbild) © 123RF/bogdanvj

Wie die Polizei Dresden berichtet, waren die polnischen Männer im Alter von 18 bis 29 Jahren mit einem Peugeot auf der A4 unterwegs, als Beamten auf sie aufmerksam wurden.

Bei einer Verkehrskontrolle an der Abfahrt Dresden-Flughafen durchsuchten die Polizisten das Fahrzeug und fanden diverse Parfums, alkoholische Getränke sowie Tabakwaren.



