Es nimmt kein Ende: Nächster Kippenautomat in Dresden gesprengt

Dresden - Auf ihrer Jagd nach Zigaretten und Bargeld zeigten die Täter auch bei diesem Kippenautomaten in Dresden kein Erbarmen.

In der Nacht auf Samstag wurde in Dresden-Dobritz ein Zigarettenautomat gesprengt. © Roland Halkasch

Das Absperrband der Polizei und der umliegende Trümmerhaufen erinnern nicht im Entferntesten an die einst so ergiebige Blütezeit des Zigarettenspenders an der Suttner Straße im Stadtteil Dobritz.

Bisher unbekannte Täter hatten den Automaten in der Nacht auf Samstag, gegen 1.45 Uhr, in seine Einzelteile gesprengt, wie die Polizeidirektion Dresden am Sonntag mitteilte.

Wie Hyänen über einen Tierkadaver, fielen sie anschließend über die freigelegten Zigarettenschachteln her, ehe sie im Dunkel der Nacht wieder von dannen zogen. Auch das Bargeld rissen sie an sich.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.