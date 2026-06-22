Junger Mann in Dresdner Innenstadt beraubt: Täter attackiert Opfer mit Glasflasche

Dresden - Raub in Dresden eskaliert! Am Sonntagnachmittag ist ein 23-Jähriger in der Seevorstadt von einem bislang Unbekannten angegriffen worden.

An der St. Petersburger Straße ereignete sich am Sonntagnachmittag eine heftige Raub-Attacke. (Archivfoto) © Steffen Füssel

Wie die Polizei mitteilte, setzte sich der Täter kurz vor 18 Uhr neben den jungen Mann auf eine Parkbank an der St. Petersburger Straße.

Zunächst verwickelte er sein Opfer in ein Gespräch, bevor er ihm das Handy entriss. Der Beklaute verlangte sein Smartphone zurück, woraufhin der Räuber gewalttätig wurde.

Mit einer kaputten Glasflasche attackierte er sein Gegenüber, traf ihn am Kopf und flüchtete.