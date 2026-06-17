Gefahr für Autofahrer: Dresdner Polizei schnappt junge Steineschmeißer
Dresden - Nach einer unfassbar stupiden und gefährlichen Aktion hat die Dresdner Polizei vier junge Männer aufgegriffen. Es wird nach Zeugen gesucht.
Am späten Dienstagabend, gegen 23.20 Uhr, haben Anwohner an der Sternstraße im Stadtteil Mickten beobachtet, wie die Gruppe offenbar Steine auf die Straße geschmissen hat.
Mindestens ein Auto soll dabei beschädigt worden sein, teilte die Polizeidirektion Dresden am Mittwoch mit.
Nach geschädigten Autofahrern sowie nach Zeugen der Straftat sucht nun die Polizei. Unter folgender Rufnummer werden Hinweise entgegengenommen: 03514832233.
Die vier mutmaßlichen Übeltäter konnten von den alarmierten Polizeibeamten dagegen noch in Tatortnähe gefasst werden.
Es handelt sich um vier deutsche Männer im Alter zwischen 17 und 19 Jahren. Gegen die Steineschmeißer-Bande wird nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.
Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa