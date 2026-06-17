Gefahr für Autofahrer: Dresdner Polizei schnappt junge Steineschmeißer

Dresden - Nach einer unfassbar stupiden und gefährlichen Aktion hat die Dresdner Polizei vier junge Männer aufgegriffen. Es wird nach Zeugen gesucht.

Die Polizei sucht nach Zeugen und geschädigten Autofahrern. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Am späten Dienstagabend, gegen 23.20 Uhr, haben Anwohner an der Sternstraße im Stadtteil Mickten beobachtet, wie die Gruppe offenbar Steine auf die Straße geschmissen hat.

Mindestens ein Auto soll dabei beschädigt worden sein, teilte die Polizeidirektion Dresden am Mittwoch mit.

Nach geschädigten Autofahrern sowie nach Zeugen der Straftat sucht nun die Polizei. Unter folgender Rufnummer werden Hinweise entgegengenommen: 03514832233.

Die vier mutmaßlichen Übeltäter konnten von den alarmierten Polizeibeamten dagegen noch in Tatortnähe gefasst werden.