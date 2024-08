Juwelenraub im Grünen Gewölbe: Verurteilter Täter tritt Haftstrafe an

Die beiden Täter hatten im Juli je eine Ladung zum Haftantritt bis zum 19. August bekommen. Sie sollen in Berlin in den offenen Vollzug. Die beiden Männer waren zu fünf Jahren und zehn Monaten sowie sechs Jahren und zwei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Der Einbruch in Sachsens berühmtes Schatzkammermuseum am 25. November 2019 war einer der spektakulärsten Kunstdiebstähle Deutschlands. Die Täter erbeuteten 21 Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten und verursachten über eine Million Euro Schaden, auch weil sie eines ihrer Fluchtautos in der Tiefgarage eines Wohnhauses in Brand setzten.