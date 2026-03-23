Kontrolle in Trachau: Polizei treibt offene Summe ein, dann folgt der nächste Ärger

Dresden - Für einen 35-Jährigen hatte eine Kontrolle der Bundespolizei am Haltepunkt Dresden-Trachau am Sonntagnachmittag ein unangenehmes Nachspiel. Die Beamten wurden gleich mehrfach fündig.

Am Haltepunkt Dresden-Trachau nahm die Bundespolizei den Mann unter die Lupe. (Symbolfoto) © Matthias Rietschel/dpa-Zentralbild/dpa

Gegen 13.45 Uhr nahmen die Beamten den deutschen Staatsangehörigen genauer unter die Lupe und wurden sofort fündig: Gegen den Mann lag eine Fahndung der Staatsanwaltschaft Cottbus vor.

Der Grund: Eine offene Pfändungssumme von 1125,57 Euro im Rahmen der Vermögensabschöpfung.

Zunächst versuchte der 35-Jährige offenbar, sich aus der Affäre zu ziehen. Gegenüber den Polizisten gab er an, 1000 Euro Bargeld bei sich zu haben.

Doch die anschließende Durchsuchung brachte mehr ans Licht: Insgesamt 1180 Euro fanden die Beamten bei ihm - genug, um die Forderung der Justiz direkt vor Ort vollständig zu begleichen.

Doch damit nicht genug: Bei einer Durchsuchung entdeckten die Einsatzkräfte in der Hosentasche des Mannes ein Einhandmesser. Außerdem fanden sie weißes, kristallines Pulver, verpackt in einem Papierschnipsel und einer Cliptüte.