Zwei Frauen am selben Tag in Dresdner Altstadt sexuell belästigt

Dresden - Am Sonntag wurden zwei junge Frauen in der Dresdner Altstadt sexuell belästigt.

Die Frauen wurden an der Haltestelle "Postplatz" und auf dem Wiener Platz sexuell belästigt. (Archivfotos) © Bildmontage: Thomas Türpe (2)

Wie die Polizei mitteilte, wartete eine 23-Jährige gegen 14.15 Uhr an der Haltestelle "Postplatz" auf die Straßenbahn.

Dabei wurde sie plötzlich von einem Unbekannten unsittlich berührt. Der Mann ging anschließend davon.

Etwa dreieinhalb Stunden später, gegen 17.50 Uhr, erlebte eine 17-Jährige eine ähnliche Situation.

Ein Fremder begrabschte sie auf dem Wiener Platz. Auch er lief weiter.