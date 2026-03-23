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Zwei Frauen am selben Tag in Dresdner Altstadt sexuell belästigt
Dresden - Am Sonntag wurden zwei junge Frauen in der Dresdner Altstadt sexuell belästigt.
Wie die Polizei mitteilte, wartete eine 23-Jährige gegen 14.15 Uhr an der Haltestelle "Postplatz" auf die Straßenbahn.
Dabei wurde sie plötzlich von einem Unbekannten unsittlich berührt. Der Mann ging anschließend davon.
Etwa dreieinhalb Stunden später, gegen 17.50 Uhr, erlebte eine 17-Jährige eine ähnliche Situation.
Ein Fremder begrabschte sie auf dem Wiener Platz. Auch er lief weiter.
Die Polizei Dresden ermittelt zu den beiden Fällen und prüft, ob es sich vielleicht sogar um denselben Täter handeln könnte.
Titelfoto: Bildmontage: Thomas Türpe (2)