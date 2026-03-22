Urteil gegen Dresdner Schummel-Wirt gefallen

Dresden - Wegen Steuerhinterziehung wurde der Dresdner Star-Gastronom Luigi Murolo (75) jetzt am Landgericht Dresden verurteilt.

Der bekannte Gastronom Luigi Murolo (75) wurde am Landgericht Dresden verurteilt. © Peter Schulze

Der Italiener, in dessen Restaurants die Prominenz bis hin zum Ministerpräsidenten speist, bekam zwei Jahre Haft! Die Strafe wurde aber zur Bewährung ausgesetzt.

Die Kammer errechnete einen Schaden von gut 850.000 Euro. Die hatte Murolo mit einem illegalen Kassensystem zwischen 2018 und 2020 am Fiskus vorbei "erwirtschaftet".

Bis die Anbieter des Systems in Italien aufflogen, ihre Kunden europaweit ins Visier der Ermittler gerieten.