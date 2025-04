Kriminalität in Dresden: Polizeipräsident sieht Licht und Schatten

Dresden - Gegen den Trend: Während sachsenweit die Ermittler mehr kriminelle Jugendliche und Kinder auf dem Schirm haben, ging diese beunruhigende Entwicklung in Dresden zurück.

Der Polizeipräsident sieht bei der Kriminalitätsentwicklung Licht und Schatten: "So stehen weniger Raub und Rauschgiftdelikten mehr gefährliche Körperverletzungen und Sachbeschädigungen gegenüber", so Lutz Rodig (61).

Ein Grund zur Entwarnung ist das noch nicht, denn die Zahl der einfachen und gefährlichen Körperverletzungen bei der Jugend hat sich erhöht. 47.305 Straftaten zählte die Polizei im vergangenen Jahr in Dresden, ein leichter Rückgang von den 47.439 im Vorjahr.

Polizeipräsident Lutz Rodig (61). (Archivbild) © Thomas Türpe

"Jugendkriminalität ist oft ein Spiegelbild gesellschaftlicher Probleme, wie etwa sozialer Ungerechtigkeit, schlechten Bildungschancen oder familiären Schwierigkeiten", interpretiert der Polizeipräsident die Zahlen.

"Wenn junge Menschen Straftaten begehen, kann das zudem auf ein Versagen von Präventionsmaßnahmen oder Unterstützungssystemen hinweisen. Vor diesem Hintergrund bewerte ich es als Erfolg, dass sich 2024 – entgegen dem sachsenweiten Trend – in Dresden prozentual weniger Kinder, Jugendliche und Heranwachsende unter den ermittelten Tatverdächtigen befanden."

Auch bei Jugendlichen und Kindern führt der Diebstahl (1559 Fälle) die Statistik an, gefolgt von Schwarzfahren (627 Fälle). Doch an dritter Stelle kommen schon die 468 Gewaltdelikte. Darunter zählt die Polizei alles, was über gefährliche Körperverletzung geht.

Dazu kommen nochmal 427 Fälle der einfachen Körperverletzung.