Ekel-Paket belästigt Mädchen am Wiener Platz: Teenager zeigen Courage

Dresden - Eine Mädchen-Gruppe wendete sich nach einer sexuellen Belästigung im Dresdner Zentrum an die Polizei. Eine Streife machte wenig später kurzen Prozess.

Der Ekel-Vorfall ereignete sich am Wiener Platz, die Präsenz- und Ermittlungsgruppe Innenstadt der Polizei machte kurzen Prozess. © Norbert Neumann

Die 15 bis 16 Jahre alten Mädchen standen laut Polizei am Mittwoch gegen 20 Uhr am Wiener Platz herum.

Plötzlich näherte sich ihnen ein Mann, stellte sich neben sie und ließ jegliche Form guten Benehmens vermissen, denn er spielte sich sichtbar an seinem Geschlechtsteil herum.