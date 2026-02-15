Männer klauen Handy: Als Ladenbesitzer Verfolgung aufnimmt, zücken sie ein Messer

Dresden - Am Samstagnachmittag versuchten zwei Männer in der Dresdner Seevorstadt ein Handy zu klauen. Dann wurde es mit einem Mal gefährlich.

Im Bereich der Centrumgalerie holte der Ladenbesitzer die beiden Diebe ein - dann wurde plötzlich ein Messer gezückt. (Archivbild) © Norbert Neumann

Wie die Polizei mitteilte, betraten ein Jugendlicher (15) und ein 20-Jähriger gegen 15.50 Uhr ein Geschäft an der Ferdinandstraße.

Dort lenkte der Jüngere den Ladenbesitzer (34) ab, während sein Kumpane ein Smartphone einsteckte, das auf dem Verkaufstresen lag.

Anschließend machten sich die beiden aus dem Staub – jedoch nicht unbemerkt.

Kaum hatte der 34-Jährige den Diebstahl bemerkt, verfolgte er die Ganoven und konnte sie im Bereich der Centrumgalerie stellen.

Dann artete die Situation aus. Als er die beiden Syrer auf das gestohlene Handy ansprach, versuchte der 20-Jährige zunächst wieder zu flüchten, wurde dabei allerdings festgehalten. Daraufhin zückte der Übeltäter ein Messer und stach nach dem Ladenbesitzer, der dabei leicht an der Hand verletzt wurde.