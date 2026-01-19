Mann begrapscht 16-Jährige an Haltestelle am Hauptbahnhof
Dresden/Meißen - Am Samstag wurden in Dresden und Meißen zwei Jugendliche sexuell belästigt.
Wie die Polizei mitteilte, hielt sich eine 16-Jährige am Samstagnachmittag gegen 14.50 Uhr an der Haltestelle "Hauptbahnhof Nord" auf, als sie plötzlich von einem Mann unsittlich berührt wurde.
Der Täter floh anschließend in unbekannte Richtung.
Laut Polizei wird der Mann wie folgt beschrieben:
- zwischen 30 und 37 Jahre alt
- etwa 1,75 Meter groß
- normale Statur
- trug eine Glatze und einen hellen Dreitagebart
Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat die Straftat beobachtet und kann Angaben dazu machen? Wer kennt die beschriebene Person?
Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter der Nummer 0351/4832233.
Mann filmt 14-Jährige in Meißen
Ein weiterer Fall von sexueller Belästigung einer Jugendlichen hat sich am Samstag in Meißen in einer Freizeiteinrichtung an der Bergstraße ereignet.
Eine 14-Jährige wollte sich am späten Samstagabend gegen 20.10 Uhr in einer Umkleidekabine umziehen, als ein Unbekannter offensichtlich mit einem Handy unter der Seitenwand hindurch filmte.
Als der Teenager um Hilfe schrie, floh der Täter.
Die Polizei ermittelt wegen der unbefugten Herstellung von Bildaufnahmen sowie der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches.
Titelfoto: Steffen Füssel