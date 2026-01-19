Mann begrapscht 16-Jährige an Haltestelle am Hauptbahnhof

Dresden/Meißen - Am Samstag wurden in Dresden und Meißen zwei Jugendliche sexuell belästigt.

Die 16-Jährige hielt sich am Samstagnachmittag im Bereich der Haltestelle "Hauptbahnhof Nord" auf. © Steffen Füssel

Wie die Polizei mitteilte, hielt sich eine 16-Jährige am Samstagnachmittag gegen 14.50 Uhr an der Haltestelle "Hauptbahnhof Nord" auf, als sie plötzlich von einem Mann unsittlich berührt wurde.

Der Täter floh anschließend in unbekannte Richtung.

Laut Polizei wird der Mann wie folgt beschrieben:

zwischen 30 und 37 Jahre alt

etwa 1,75 Meter groß

normale Statur

trug eine Glatze und einen hellen Dreitagebart

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat die Straftat beobachtet und kann Angaben dazu machen? Wer kennt die beschriebene Person?

Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter der Nummer 0351/4832233.