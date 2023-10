Mann bei Streit am Dresdner Zoo schwer verletzt: Polizei jagt Angreifer mit Phantombild

Dresden - Nach einer Auseinandersetzung am Dresdner Zoo im September 2022 , bei der ein Mann (42) schwer verletzt wurde, sucht die Polizei nun anhand eines Phantombildes nach dem Angreifer.

Der 42-Jährige wurde bei dem Streit am Dresdner Zoo schwer verletzt. (Symbolbild) © Bildmontage: Steffen Füssel, 123rf/huettenhoelscher

Am 4. September des vergangenen Jahres geriet der 42-Jährige laut Polizei mit einem Unbekannten an der Haltestelle "Zoo" in einen Streit.

Dabei schlug der Angreifer auf den Mann ein und verletzte ihn schwer. Der Täter floh anschließend.

Mittlerweile liegt der Polizei ein Phantombild des Angreifers vor. Die Ermittler hoffen nun, durch dessen Veröffentlichung neue Hinweise zur Tat zu erhalten.

Das Phantombild ist hier, auf der Seite der Strafverfolgungsbehörde, zu finden.