Mann in Dresden hört Geräusche im Schlafzimmer: Dann steht plötzlich eine Fremde vor ihm

Dresden - Eine ungewöhnliche Begegnung hatte am Dienstagvormittag ein Anwohner (58) im Dresd ner Stadtteil Weixdorf . Jetzt ermittelt die Polizei in dem Fall.

Als der Mann in sein Schlafzimmer ging, erwischte er eine mutmaßliche Diebin. (Symbolbild) © 123rf/tassev

Der 58-Jährige hatte am Dienstag gegen 10.20 Uhr Geräusche in seiner Wohnung an der Marsdorfer Hauptstraße vernommen.

Als er daraufhin in sein Schlafzimmer ging, traf er auf eine unbekannte Frau. Die Fremde behauptete, jemanden zu suchen - allerdings wurde der Mann misstrauisch, da Schranktüren und Schubfächer offenstanden.

Er forderte die Einbrecherin auf, seine Wohnung zu verlassen und kontrollierte ihre Taschen.