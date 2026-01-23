Nur Barzahlung möglich: Kunstsammlungen bleiben nach Hackerangriff weiter eingeschränkt

Dresden - Der Hacker-Angriff auf die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) hat heftigere Auswirkungen als bislang vermutet.

Wer hinter dem Hacker-Angriff auf die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden steckt, ist noch unklar. (Symbolfoto) © IMAGO/VectorFusionArt

So ist das Ticket-System auf nicht absehbare Zeit gestört. Wer das Grüne Gewölbe oder eines der anderen 16 Museen des SKD-Verbundes besuchen will, braucht Bargeld.

Noch immer ist nicht klar, wer hinter dem digitalen Angriff auf Sachsens Schatzkammern steht. Die Dresdner Polizei und das Landeskriminalamt ermitteln.

"Nach dem derzeitigen Informationsstand ist beabsichtigt, das Verfahren in der Zentralstelle Cybercrime Sachsen der Generalstaatsanwaltschaft Dresden zu führen", erklärte Staatsanwalt Patrick Pintaske.

Unterdessen haben die Folgen des Cyberangriffs weiter Auswirkungen auf den Besucherverkehr. Aktuell seien weder der Online-Verkauf von Tickets noch Kartenzahlung an den Kassen möglich, sagte SKD-Sprecherin Anja Priewe der TAG24-Redaktion.