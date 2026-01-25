Männergruppe tritt und schlägt 21-Jährigen mit Warnbake in der Neustadt

Dresden - Am späten Samstagabend ist in der Neustadt ein 21-Jähriger von einer Männergruppe geschlagen und beraubt worden.

Die Polizei musste am Samstagabend zu einem Einsatz in die Neustadt ausrücken. (Archivfoto) © imago/Sven Ellger

Der Tschetschene war gegen 23.10 Uhr auf der Alaunstraße unterwegs, als er auf eine Gruppe von mehreren Arabern stieß.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sei der junge Mann plötzlich aus der Gruppe heraus mit Fäusten und einer Warnbake geschlagen und getreten worden.

Währenddessen raubte ein Unbekannter die Tasche des Opfers, in der sich Dokumente, Bargeld, ein Handy und Kopfhörer befanden.

Der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste ambulant medizinisch versorgt werden.