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Mann masturbiert in Park: Grundschule und Kita sind direkt gegenüber
Niedersedlitz - Schockierende Szenen vor einer Grundschule und einer Kita in Dresden: Ein Mann (28) masturbierte in der Nähe der Kinder in einem Park.
Einige Passanten bemerkten den Spanner und riefen die Polizei, die wenig später am Ort des Geschehens eintraf.
Laut einer Mitteilung der Polizei ereignete sich der Vorfall am Donnerstagnachmittag um 14.40 Uhr in einem Park auf der Heinrich-Mann-Straße im Dresdner Ortsteil Niedersedlitz.
Der kleine Park mit Kinderspielplatz liegt direkt gegenüber einer Grundschule und einer Kita.
Die Ordnungshüter konnten den 28-Jährigen wenig später stellen und in Gewahrsam nehmen.
Titelfoto: 123RF/hdcap