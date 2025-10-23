 2.569

Mann nähert sich Kind in Dresden: Was dann passiert, ruft Polizei auf den Plan

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Wer treibt hier sein Unwesen? In der Dresdner Südvorstadt hat sich am Mittwoch ein bislang Unbekannter einem Jungen (9) genähert und ihn angesprochen.

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der einen Neunjährigen festhalten wollte. (Symbolfoto)  © 123RF/bartusp

Wie die Polizei mitteilte, forderte der fremde Mann den 9-Jährigen gegen 13 Uhr auf der Leubnitzer Straße auf, ihm zu folgen. Er versuchte sogar, das Kind festzuhalten. Doch es rannte glücklicherweise davon.

Der Gesuchte soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein und einen Kinnbart besitzen. Er trug ein graues T-Shirt, einen schwarzen Pullover und weiße Jeans.

Auffällig war ein Ohrring am rechten Ohr.

Zeugenhinweise werden unter der Nummer 0351/4832233 entgegengenommen.

Als Reaktion auf den Vorfall wird die Dresdner Polizei den betroffenen Bereich in nächster Zeit verstärkt bestreifen. Dafür kommen auch Bürgerpolizisten des Reviers Dresden-Süd zum Einsatz.

