Messerstecherei in der Neustadt: Mutmaßlicher Täter in U-Haft
Dresden - Blutiger Streit in der Dresdner Neustadt! In der Nacht eilten Rettungskräfte und Polizei in die Prießnitzstraße.
Dort war es zu einer blutigen Messerstecherei gekommen, am Nachmittag schickte ein Richter Christoph K. (34) in Untersuchungshaft.
Es begann in der Wohnung in der Prießnitzstraße: Christoph K. geriet mit seinem mutmaßlichen Opfer in Streit. Beide kannten sich: "In der Folge verlagerte sich der Konflikt auf die Straße", so Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt (50).
Spätestens dort soll der Deutsche Christoph K. auf seinen Kontrahenten eingestochen haben.
Dieser kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die alarmierte Polizei konnte den mutmaßlichen Messerstecher noch vor Ort festnehmen - gegen 17 Uhr schickte ihn ein Haftrichter hinter Gitter.
Mutmaßlicher Messerstecher Christopher K. bislang unbeschriebenes Blatt
Gegen ihn wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollten sich weder Polizei noch Staatsanwaltschaft zu Hintergründen und möglichem Motiv der Auseinandersetzung äußern.
Für Christopher K. ist es die erste Straftat: Bislang hatte er noch keinen Kontakt mit der Justiz. Die Ermittlungen dauern an.
Erstmeldung vom 24. Oktober 2025, 13.50 Uhr; letzte Aktualisierung 20.21 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Xcitepress, Peter Schulze