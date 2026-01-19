Mann randaliert in Regionalexpress: Am nächsten Bahnhof war Schluss mit lustig

Dresden - Die Bundespolizei hatte am Wochenende alle Hände voll zu tun. Neben einer versuchten Körperverletzung in einem Zug wurden auch einige Drogen gefunden.

In einem Regionalexpress auf der Fahrt nach Leipzig hatte ein 28-jähriger Pole randaliert. (Archivfoto) © Robert Michael/dpa

Am Freitag randalierte ein Mann am Nachmittag auf der Fahrt eines Regionalexpresses von Dresden nach Leipzig. Der 28-Jährige hatte sich über einen längeren Zeitraum in der Zugtoilette eingeschlossen, schlug zudem grundlos gegen Wände und Türen.

Als sich ein Kundenbetreuer an den Mann wandte, versuchte dieser, ihm ein Bein wegzuziehen.

Kurz bevor der Regio Wurzen erreichte, rannte der 28-Jährige laut Bundespolizei "rücksichtslos" durch den voll besetzten Zug. Am Bahnhof war dann aber Schluss mit lustig.

Dort hatten sich bereits Polizei und Rettungskräfte positioniert und nahmen den polnischen Staatsangehörigen in Empfang.

Gegen ihn wird nun wegen versuchter Körperverletzung ermittelt.