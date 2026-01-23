Überfall am helllichten Tag: Mann schlägt auf Frau ein

Dresden - Sie (26) wollte lediglich den Bischofsweg in Dresden entlanggehen. Doch dann tauchte plötzlich ein aggressiver Mann (35) auf.

Der Bischofsweg gilt schon länger als heißes Pflaster. © Petra Hornig

Es geschah am helllichten Donnerstagnachmittag gegen 14.20 Uhr. Der 35-Jährige sprach sein Opfer an, verlangte Tabak. Als die 26-Jährige ihm nichts geben wollte, schlug er auf sie ein.

Nachdem er sie zu Boden gerissen hatte, stahl er auch noch ihre Handtasche. Dabei wurde die junge Frau leicht verletzt.

Passanten kamen ihr dann zu Hilfe, nahmen dem Räuber sogar die Handtasche wieder ab. Alarmierte Polizisten stellten den Mann schließlich noch am Tatort.

Dabei stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Amphetaminen stand und Betäubungsmittel bei sich trug.