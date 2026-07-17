Schüsse vor Dresdner Netto: Musketen-Mann wohl psychisch krank

Dresden - Mehmet Ü. (41) - der angeschossene Musketen-Mann vom Mittwochmorgen - war auch vor seinem Schusswechsel mit der Dresdner Polizei alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Jetzt gibt es Zweifel an seiner Schuldfähigkeit.

20. November 2012: Der damals 27-jährige Mehmet Ü. (l.) stand wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht. © Ove Landgraf

Am 20. Februar 2012, damals 27 Jahre jung, sah er in der Dresdner Neustadt rot: Er rammte einem gleichaltrigen Landsmann ein Messer in den Hals. Die Klinge brach ab, das schwerverletzte Opfer überlebte.

Dann raste Mehmet übers Elbufer, klopfte bei einem ihm vertrauten Iraker (32). Als die Haustür aufging, sagte er: "Ich bin wegen dir gekommen, ich werde dich jetzt töten." Und stach seinem Gegenüber mit einem zweiten Messer 13 Mal in den Bauch. Auch dieses Opfer überlebte.

Beiden Männern warf Mehmet vor, eine Affäre mit seiner damaligen Frau und Kindesmutter gehabt zu haben. Polizisten nahmen den Blutverschmierten gegen 2.35 Uhr auf der A 17 fest.

Im Frühjahr 2013 wanderte Mehmet für diese "Amoktat" zehn Jahre und sechs Monate hinter Gitter. Gutachter seien damals zu dem Ergebnis gekommen, "dass die Voraussetzungen für eine Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt nicht vorlagen".

Mehmet galt also als voll schuldfähig.