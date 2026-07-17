Vandalismus an der Brühlschen Terrasse: Historischer Delphinbrunnen schwer beschädigt
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Dresden - Blinde Zerstörungswut an der Brühlschen Terrasse? Unbekannte haben am Donnerstag den historischen Delphinbrunnen schwer beschädigt.
Wie die Dresdner Polizei mitteilte, wurde die Zerstörung an dem historischen Brunnen an der Brühlschen Terrasse gegen 14.25 Uhr gemeldet.
Die Täter trennten am helllichten Tag einzelne Teile der Brunnenplastik ab und haben damit ersten Schätzungen zufolge einen Schaden von gut 10.000 Euro verursacht.
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Die Kriminalpolizei will die mutwilligen Zerstörer nun ausfindig machen und ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.
Titelfoto: Bildmontage: xcitepress