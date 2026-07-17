Vandalismus an der Brühlschen Terrasse: Historischer Delphinbrunnen schwer beschädigt

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Der historische Delphinbrunnen an der Brühlschen Terrasse wurde von Unbekannten schwer beschädigt. Die Täter trennten Teile der Plastik ab.

Von Emelie Herrmann

Dresden - Blinde Zerstörungswut an der Brühlschen Terrasse? Unbekannte haben am Donnerstag den historischen Delphinbrunnen schwer beschädigt.

Der Delphinbrunnen an der Brühlschen Terrasse wurde schwer beschädigt.
Der Delphinbrunnen an der Brühlschen Terrasse wurde schwer beschädigt.  © xcitepress

Wie die Dresdner Polizei mitteilte, wurde die Zerstörung an dem historischen Brunnen an der Brühlschen Terrasse gegen 14.25 Uhr gemeldet.

Die Täter trennten am helllichten Tag einzelne Teile der Brunnenplastik ab und haben damit ersten Schätzungen zufolge einen Schaden von gut 10.000 Euro verursacht.

An der Plastik fehlen einzelne Teile.
An der Plastik fehlen einzelne Teile.  © xcitepress
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Die Teile wurden von Unbekannten abgetrennt.
Die Teile wurden von Unbekannten abgetrennt.  © xcitepress

Die Kriminalpolizei will die mutwilligen Zerstörer nun ausfindig machen und ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Titelfoto: Bildmontage: xcitepress

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