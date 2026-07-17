Vandalismus an der Brühlschen Terrasse: Historischer Delphinbrunnen schwer beschädigt

Dresden - Blinde Zerstörungswut an der Brühlschen Terrasse? Unbekannte haben am Donnerstag den historischen Delphinbrunnen schwer beschädigt.

Der Delphinbrunnen an der Brühlschen Terrasse wurde schwer beschädigt. © xcitepress

Wie die Dresdner Polizei mitteilte, wurde die Zerstörung an dem historischen Brunnen an der Brühlschen Terrasse gegen 14.25 Uhr gemeldet.

Die Täter trennten am helllichten Tag einzelne Teile der Brunnenplastik ab und haben damit ersten Schätzungen zufolge einen Schaden von gut 10.000 Euro verursacht.