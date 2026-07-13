Polizei jagt flüchtenden Radfahrer: Inhalt seines Rucksacks sorgt für Ärger

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Polizisten schnappten in Dresden einen mutmaßlichen Kabeldieb. Woher die 6 Kilogramm Kabel in seinem Rucksack stammten, konnte der Mann nicht erklären.

Von Emelie Herrmann

Dresden - Polizisten sind in der Nacht zu Montag in der Dresdner Friedrichstadt einem mutmaßlichen Kabeldieb auf die Schliche gekommen.

Polizisten stellten in der Friedrichstadt einen mutmaßlichen Kabeldieb. (Symbolfoto)
Polizisten stellten in der Friedrichstadt einen mutmaßlichen Kabeldieb. (Symbolfoto)  © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wollten die Beamten gegen 0.20 Uhr einen Fahrradfahrer auf der Berliner Straße kontrollieren, der allerdings sofort die Flucht ergriff.

Auf einem nahegelegenen Parkplatz stürzte der 40-Jährige mit seinem Rad, woraufhin ihn die Polizisten zu greifen bekamen.

Als der Mann den Inhalt seines Rucksacks vor ihnen ausbreitete, entdeckten die Beamten einen Bolzenschneider und rund sechs Kilogramm abisolierte Kabel.

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Eine logische Erklärung, wie er zu dem Buntmetall kam, konnte der Mann allerdings nicht liefern.

Die Polizisten kassierten das mutmaßliche Diebesgut ein und ermitteln nun gegen den 40-Jährigen wegen Diebstahls. Dabei soll auch geklärt werden, woher die Kabel stammen könnten.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa

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