Polizei jagt flüchtenden Radfahrer: Inhalt seines Rucksacks sorgt für Ärger

Dresden - Polizisten sind in der Nacht zu Montag in der Dresdner Friedrichstadt einem mutmaßlichen Kabeldieb auf die Schliche gekommen.

Polizisten stellten in der Friedrichstadt einen mutmaßlichen Kabeldieb. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wollten die Beamten gegen 0.20 Uhr einen Fahrradfahrer auf der Berliner Straße kontrollieren, der allerdings sofort die Flucht ergriff.

Auf einem nahegelegenen Parkplatz stürzte der 40-Jährige mit seinem Rad, woraufhin ihn die Polizisten zu greifen bekamen.

Als der Mann den Inhalt seines Rucksacks vor ihnen ausbreitete, entdeckten die Beamten einen Bolzenschneider und rund sechs Kilogramm abisolierte Kabel.

Eine logische Erklärung, wie er zu dem Buntmetall kam, konnte der Mann allerdings nicht liefern.