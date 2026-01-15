Mehrere Verletzte nach Reizgas-Attacke in Dresdner Kneipe

Am Donnerstagabend wurde in einer Kneipe in Gorbitz Reizgas versprüht. © Roland Halkasch

Gegen 20.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem zwei bisher unbekannte Personen in einer Kneipe an der Harry-Dember-Straße Reizgas oder Pfefferspray versprüht hatten, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte.

Nach Angaben der Feuerwehr Dresden klagten im Anschluss an die Attacke zehn Personen über Reizungen der Atemwege oder Augen. Eine Person musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Sehr zur Verwunderung der Polizei wollte keiner der Geschädigten mit den Beamten reden. Warum, war noch unklar: "Das entzieht sich unserer Kenntnis", so der Polizeisprecher.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung wurden derweil gegen unbekannt eingeleitet.