12.09.2023 21:18 Mensch von Dresdner S-Bahn tödlich erfasst: Passagiere evakuiert

Schock am Dienstagabend in Dresden: Im Bahntunnel am Dresdner Flughafen wurde gegen 18.30 Uhr ein Mensch tödlich erfasst.

Von Holger Köhler-Kaeß

Dresden - Schock am Dienstagabend in Dresden: Im Bahntunnel am Flughafen wurde gegen 18.30 Uhr ein Mensch vom Zug erfasst. Die Polizeidirektion Dresden bestätigte später gegenüber TAG24, dass die Person verstorben ist. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, war zunächst unklar.

Die S-Bahn blieb nach dem tödlichen Unfall im Tunnel stehen. © xcitepress/Finn Becker Um 18.38 Uhr ging der Notruf bei der Dresdner Polizei ein. Mitten im Tunnel hatte die S-Bahn der Linie 2 die Person erfasst, woraufhin der Zug dort stehen blieb. Der S-Bahnhof Dresden-Klotzsche wurde kurz darauf gesperrt. Die Fahrgäste mussten dann evakuiert werden. Sie wurden von den Einsatzkräften aus dem Tunnel geführt und mussten von dort zum Bahnhof Grenzstraße laufen, von wo aus sie ihre Reise mit Bussen oder einem Ersatzzug fortsetzen konnten. Dresden Crime Polizei stoppt Auto mit neun Insassen in Prohlis: Dann klicken die Handschellen Bei vielen Passagieren handelte es sich offenkundig um Rückreisende, da sie schwere Koffer bei sich trugen. Nach TAG24-Informationen waren auch Kinder unter den Evakuierten. Reiserückkehrer hatten teilweise viel Gepäck bei sich. © xcitepress/Finn Becker Betroffen sind derzeit auch andere S-Bahn-Kunden in Dresden, da einige Verbindungen ganz ausfallen oder umgeleitet werden müssen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Einen möglichen Suizid wollte die Dresdner Polizei nicht ausschließen. Normalerweise berichtet TAG24 nicht über Suizide. Da sich der Vorfall aber im öffentlichen Raum abgespielt hat, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren.

Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.

Titelfoto: xcitepress/Finn Becker