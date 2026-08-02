Messer-Attacke am Postplatz: Mann schwer verletzt, Tatverdächtiger festgenommen

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Am Samstagabend wurde ein Mann am Postplatz mit einem Messer schwer verletzt.

Von Janina Rößler

Dresden - Großeinsatz der Polizei am Postplatz! Am Samstagabend wurde dort ein Mann mit einem Messer schwer verletzt.

Der Postplatz wurde während der laufenden Ermittlungen abgesperrt.
Der Postplatz wurde während der laufenden Ermittlungen abgesperrt.  © xcitepress / Lucas Friedenhain

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 mitteilte, wurden die Beamten gegen 22.20 Uhr alarmiert - kurz nachdem zahlreiche Roland-Kaiser-Fans den Heimweg angetreten hatten.

Nach ersten Erkenntnissen soll ein 26-Jähriger einen 20 Jahre alten Mann mit einem Messer angegriffen und dabei schwer verletzt haben. Die Hintergründe sind noch unklar.

Zur weiteren Behandlung wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Ein 20-jähriger Mann wurde bei einem Messerangriff schwer verletzt.
Ein 20-jähriger Mann wurde bei einem Messerangriff schwer verletzt.  © privat
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Auch ein Spürhund wurde eingesetzt.
Auch ein Spürhund wurde eingesetzt.  © xcitepress / Lucas Friedenhain
Die Tat ereignete sich kurz nach dem Ende des Roland-Kaiser-Konzerts, während seine Fans auf dem Heimweg waren.
Die Tat ereignete sich kurz nach dem Ende des Roland-Kaiser-Konzerts, während seine Fans auf dem Heimweg waren.  © privat

Der syrische Tatverdächtige konnte wenig später festgenommen werden. Die Ermittlungen zum genauen Hergang der Tat dauern an.

Titelfoto: Montage: xcitepress / Lucas Friedenhain

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